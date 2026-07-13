Milano, ventiduenne accoltellato in stazione: fermati altri sei giovani ‘Latin Kings'

Rosa Scognamiglio 13 luglio 2026 a

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Si allarga l’inchiesta relativa all’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne di origini ecuadoriane ucciso la sera del 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Questa mattina la polizia ha dato seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Sara Cipolla nei confronti di sei giovani. Si tratta di un 19enne dominicano e cinque ragazzi peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che si aggiungono ai due sudamericani, Jefferson Smith Echevarria Verano e Isaias Gonzalo Linares Melendez, fermati a inizio giugno. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati apparterrebbero alla gang “Latin Kings”.

Tra i fermati anche un trapper

Tra le persone arrestate oggi figura anche il nome di un trapper conosciuto sui social come Reyomar. Il giovane, all’anagrafe Oma Jair Rey Cordoba, vanta un discreto seguito su Tiktok e su altre piattaforme online di musica, dove condivide alcuni estratti di brani trap. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile di Milano con i colleghi della seconda sezione Criminalità straniera e prostituzione, sia Reyomar che gli altri indagati farebbero parte del gruppo di “17 soggetti, in gran parte vestiti di nero” che hanno massacrato e ucciso con almeno una trentina di coltellate Ibarra Silvera. Al momento ne sono stati identificati 8, accusati di omicidio a vario titolo e in concorso tra loro.

La dinamica

Quanto alla dinamica dell’aggressione mortale, sembrano esserci pochi dubbi. Come emerso dalle indagini coordinate dal pm Elio Ramondini e dall’aggiunta Bruna Albertini, il gruppo dei 17 latinos avrebbe inizialmente insultato Ibarra Silvera, che era in compagnia del fratello e di un amico, salvo poi inseguirlo e colpirlo con sassi e bottiglie lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Durante la fuga, il 22enne è caduto a terra, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. A quel punto, i presunti aggressori si sarebbero accaniti sul corpo del giovane sferrando decine di coltellate. Inutili i tentativi di soccorso e la corsa in ospedale: le lesioni riportate non gli hanno dato scampo. Nei prossimi giorni gli indagati dovranno comparire davanti al gip per l’interrogatorio di convalida del fermo.