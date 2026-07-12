Usa, addio al senatore repubblicano Graham: aveva 71 anni

12 luglio 2026 a

a

a

Addio al senatore statunitense Lindsey Graham, uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump al Congresso e da tempo sostenitore di un confronto diretto con l'Iran, era stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 e si era candidato per il quinto mandato. Si è spento a 71 anni in seguito a una breve e improvvisa malattia. Nel 2016 si era candidato brevemente alla presidenza ed era entrato in conflitto con Trump, criticandolo come "inadatto alla carica".

Tuttavia, in seguito è emerso come uno dei principali alleati di Trump, parlando spesso con lui e diventando una presenza fissa sul campo da golf al fianco del presidente. Graham forniva in particolare consulenza al presidente su questioni di politica estera quali l'Iran e la Russia, e venerdì aveva appena annunciato un accordo con l'amministrazione Trump per portare avanti un pacchetto di sanzioni contro la Russia. Graham nei giorni scorsi si era recato in Ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il quale ha sottolineato che si trattava della decima visita del senatore nel Paese e lo ha ringraziato per aver "reso omaggio ai nostri combattenti". In qualità di membro della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti negli anni '90, Graham aveva sostenuto politiche volte a isolare l'Iran e a limitare i suoi programmi missilistici e nucleari. Aveva inoltre applaudito la decisione di Trump di colpire gli impianti nucleari lo scorso anno ed era stato un sostenitore dell'ultimo conflitto scoppiato alcuni mesi fa. Graham ricopriva la carica di presidente della Commissione Bilancio del Senato, ruolo che gli ha conferito un'importanza centrale durante il secondo mandato di Trump, quando i repubblicani hanno portato avanti importanti provvedimenti legislativi con voti di partito, avvalendosi di una maggioranza risicata in aula. La sua commissione ha supervisionato un processo denominato 'riconciliazione', una procedura del Senato che ha consentito ai repubblicani di approvare misure significative, come la legge fiscale dello scorso anno, senza il rischio di un ostruzionismo da parte dei democratici. In precedenza aveva guidato la Commissione Giustizia del Senato quando i repubblicani avevano confermato Amy Coney Barrett alla Corte Suprema nel 2020, ed era in lizza per riottenere quel ruolo qualora il partito avesse mantenuto il controllo del Senato dopo le elezioni di medio termine di quest'anno.