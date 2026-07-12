Roma, esplosione nella notte al Tuscolano: nessun ferito

12 luglio 2026 a

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Nella notte una bomba carta collocata all'ingresso di una palazzina nel quartiere Tuscolano, a Roma, è esplosa provocando danni strutturali al portone d'ingresso, all'androne dello stabile e il distacco di diverse porzioni di intonaco. Lo si apprende dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo dell'esplosione, in via Valerio Flacco, poco dopo le 2 anche con un'autoscala.

L'evento, viene spiegato, non ha coinvolto persone e non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Polizia Scientifica, per effettuare i rilievi necessari per gli accertamenti e le indagini del caso.