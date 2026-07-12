Caldo da record in arrivo: da domani la nuova ondata. Ecco dove si andrà oltre i 40 gradi

Luca De Lellis 12 luglio 2026 a

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Preparate l'aria condizionata: da domani l'anticiclone africano torna a farsi sentire, e questa volta lo fa sul serio. Secondo le previsioni del team di Mario Giuliacci, storico volto del meteo di Mediaset ed ex militare dell'Aeronautica, una nuova massa d'aria calda in arrivo dal Nord Africa spingerà le temperature ben oltre le medie stagionali, con punte che al Centro-Sud potranno superare gli 8-10 gradi in più rispetto alla norma.Il copione è quello ormai familiare dell'estate italiana: l'alta pressione nordafricana si allarga sul Mediterraneo, tiene alla larga le perturbazioni atlantiche e lascia che il calore si accumuli giorno dopo giorno, come in una pentola a pressione senza valvola di sfogo. I primi effetti si sentiranno già lunedì 13 luglio, ma sarà tra martedì 14 e mercoledì 15 che la fase toccherà il suo apice.Le zone interne e le pianure del Centro-Sud rischiano di sfiorare i 38-39°C, con picchi fino a 40.

La Sardegna, come spesso accade in queste ondate, potrebbe fare da apripista verso valori ancora più estremi, superando anch'essa la soglia dei 40 gradi. Ma nessuno resterà davvero al riparo: anche il Nord e le zone di montagna sentiranno il peso del caldo, seppure con numeri meno drammatici.Il problema, però, non sarà solo il termometro di giorno. L'aria che attraversa il Mediterraneo si carica di umidità, e questo significa afa opprimente e notti tropicali, con minime che non scenderanno sotto i 24-25°C: il classico scenario in cui anche il sonno diventa un lusso.E quando finirà? Qui la meteorologia invita alla prudenza: solo verso il 18-20 luglio potrebbe affacciarsi un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa, capace di rompere finalmente questa fase bollente. Fino ad allora, meglio abituarsi: ventole, acqua e ombra saranno gli alleati indispensabili di una settimana che si preannuncia tra le più calde dell'estate.