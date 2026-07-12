Hackerato il gruppo Facebook sulla Roma by night: membri sorpresi dalle ricette della nonna

Foto: Facebook

Angela Barbieri 12 luglio 2026 a

a

a

Lo storico gruppo Facebook "Ventanni di Roma by night", uno dei più importanti archivi online dedicati alla memoria della nightlife romana degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, è improvvisamente finito al centro di una vicenda che coinvolge oltre 64mila membri. Fondato da Massimiliano Baiocchi e successivamente gestito da Corrado Rizza, Elisabetta Graziani, Cristiano Colaizzi, Massimo Buonerba e Paolo Micioni, il gruppo è nato con l'obiettivo di custodire fotografie, documenti, filmati e testimonianze originali della Roma by Night, trasformandosi negli anni in un autentico archivio storico digitale. Tra gli oltre 64mila iscritti figurano molti dei protagonisti della nightlife romana di quegli anni — proprietari di locali, Pr, Dj, fotografi, musicisti e organizzatori di eventi — insieme a numerosi volti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, della musica, del giornalismo e della cultura, tra cui Mita Medici, Christian De Sica, Nino Frassica, Maria Giovanna Elmi, Mariolina Cannuli, Enrico Beruschi, Serena Grandi, Barbara De Rossi, Gazebo, Piotta, Ilona Staller, Luca De Gennaro e migliaia di appassionati che negli anni hanno contribuito a costruire quella che oggi rappresenta una vera memoria collettiva della Roma by night.

Secondo gli elementi raccolti dagli amministratori storici, la dinamica dei fatti appare compatibile con un possibile attacco informatico o con un accesso non autorizzato ai privilegi di amministrazione del gruppo. Nel giro di poche ore gli amministratori storici sono stati rimossi, sostituiti da amministratori completamente sconosciuti, il nome del gruppo è stato modificato e il team che aveva creato e gestito la community per anni è stato estromesso senza alcun preavviso. A rendere ancora più surreale la vicenda è il fatto che lo storico gruppo dedicato alla nightlife romana sia stato trasformato, da ignoti, in una pagina dedicata alle "ricette della nonna", cancellando in poche ore l'identità costruita in anni di lavoro e il patrimonio condiviso da oltre 64mila membri.

L'accaduto è stato immediatamente segnalato a Meta, chiedendo di verificare se il gruppo sia stato vittima di un attacco informatico, accertare come sia stato possibile sostituire gli amministratori storici e ripristinare quanto prima la gestione della community. Elisabetta Graziani, amministratrice storica del gruppo, dichiara: "Quel gruppo rappresenta un patrimonio costruito in anni di lavoro da oltre 64mila persone. Non è soltanto una pagina Facebook, ma un archivio della memoria di un pezzo importante della storia culturale e sociale di Roma. Al suo interno sono custoditi migliaia di fotografie, documenti e testimonianze spesso uniche e irripetibili. Ci auguriamo che Meta riesca a chiarire rapidamente quanto accaduto, individuare i responsabili e restituire alla community la propria identità e la propria storia". A chiudere con una nota ironica è Corrado Rizza, Dj, regista, produttore e scrittore tra gli amministratori storici: "Dopo una vita trascorsa tra dischi, giradischi e locali, non avrei mai immaginato che il nostro archivio sulla Roma by night potesse essere trasformato, chissà da chi, in un gruppo dedicato alle ricette della nonna. Alla fine, però, sempre di piatti si tratta... solo che questa volta non sono quelli dei Dj, ma quelli da portare in tavola".