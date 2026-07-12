Crema, diciannovenne accoltellato muore in ospedale

12 luglio 2026 a

a

a

È morto all'ospedale Maggiore un ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15 nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema, in provincia di Cremona, dove vi è stato uno scontro tra un gruppo di persone. Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, è stato più volte accoltellato. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i carabinieri. Gli investigatori sono al lavoro per dare un volto all'aggressore. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno constatato che le condizioni del ragazzo erano critiche e lo hanno trasferito in ospedale dove, però, è morto poco dopo essere arrivato al Pronto soccorso. Sono in corso le ricerche dell'aggressore da parte dei Carabinieri.