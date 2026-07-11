Conte, che figuraccia. La Nato lo smentisce: "Certo che la Russia è una minaccia"

11 luglio 2026 a

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Per il leader del Movimento 5 Stelle, la Russia non costituisce un reale pericolo. Poco importano i continui attacchi informatici, le minacce ibride e perfino la notizia di due ex 007 italiani accusati di passare informazioni a Mosca; nulla sembra preoccupare i grillini. Addirittura, e questo rende il quadro ancora più grave politicamente, l'ex presidente del Consiglio durante il suo comizio a Napoli ha detto che "Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci". Come se non bastasse, sul proprio profilo X è poi tornato sul tema, scrivendo: "Quanto alla minaccia russa nei confronti dei Paesi europei, che i potenti comparti industriali e finanziari che ne traggono profitto economico hanno interesse ad alimentare sempre più, si può leggere la valutazione del comandante Nato Grynkewich secondo cui 'la Russia non sta cercando un conflitto'. Io e la mia comunità politica continueremo a contrastare la folle logica del riarmo". Peccato che, poche ore dopo, è arrivata la smentita da niente meno che la Nato. Grynkewich non ha mai detto quelle parole.

Infatti, il colonnello Martin L. O'Donnell, portavoce del generale Usa Alexus G. Grynkewich (attuale Supreme Allied Commander Europe, ha risposto a quelle dichiarazioni specificando che "la Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza euro-atlantica". Nelle sue dichiarazioni al Financial Times, il generale ha infatti spiegato che, secondo la sua valutazione, Mosca al momento non sta cercando uno scontro diretto con la Nato perché è consapevole del suo vantaggio. Ma non significa che non costituisca una minaccia.

Che figuraccia per Giuseppe Conte. Da una parte alle strette con la Commissione Covid, dall'altra viene contestato pure dalla sinistra di Potere al Popolo e poi, nel tempo libero, trova anche il tempo di farsi correggere direttamente dall'Alleanza atlantica. Campo minato, più che campo largo.