Polymarket oscurato in Italia. Stop dell'Adm al gigante delle scommesse crypto

10 luglio 2026 a

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L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto un nuovo blocco per Polymarket, una delle piattaforme di prediction market più conosciute al mondo. Il provvedimento impone ai fornitori italiani di connettività di impedire l'accesso al sito attraverso il reindirizzamento degli utenti a una pagina in cui si segnala che il dominio richiesto non dispone delle autorizzazioni necessarie.

Il sito in questione è progettato per acquistare e vendere, utilizzando criptovalute, contratti legati all'esito di eventi politici, economici, sportivi e di attualità. Fino a oggi la situazione italiana era diversa. La pagina risultava normalmente consultabile, permettendo di visualizzare i mercati, le probabilità elaborate dagli scambi e l'andamento delle diverse previsioni, ma agli utenti collegati era impedito di effettuare operazioni e puntare denaro. La limitazione sull'inserimento degli ordini veniva applicata attraverso la geolocalizzazione dell'indirizzo Ip. Ora, invece, arriva la stretta.

Polymarket è un colosso delle scommesse e permette di puntare sui più disparati settori. In occasione degli attacchi contro l'Iran del febbraio 2026, per esempio, sulla piattaforma erano stati scambiati 529 milioni di dollari su contratti relativi alla tempistica dei raid e altri 150 milioni sull'uscita di scena della Guida suprema iraniana. In quel caso, sei account, finanziati poche ore prima dell'operazione, avrebbero ottenuto profitti complessivi per 1,2 milioni facendo così emergere sospetti sull'impiego di informazioni riservate.

Un altro caso ancora più eclatante ha riguardato il Venezuela, dove un militare statunitense è stato accusato di avere utilizzato informazioni classificate sull'operazione contro Nicolás Maduro per guadagnare circa 400 mila dollari. La politica resta uno dei principali motori della piattaforma: il solo mercato sulle presidenziali americane del 2024 ha registrato scambi per circa 3,6 miliardi di dollari, mentre contratti elettorali vengono aperti per consultazioni in decine di Paesi. Nel 2025 la Romania ha inserito Polymarket nella propria lista nera dopo che circa 15 milioni di dollari erano stati puntati sulla sua tornata elettorale.

La misura taglia quindi l'Italia fuori da questo mercato.