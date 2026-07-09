Spionaggio, l'Italia espelle i due russi. Convocato l'ambasciatore

09 luglio 2026 a

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Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attivita di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. Decisione che ha indignato Mosca, "E' una ritorsione priva di senso. I due non sono stati espulsi per un capriccio". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani replica al ministero degli Esteri russo che ha dichiarato che Mosca rispondera' all'espulsione di due addetti militari dall'ambasciata russa a Roma. "Il problema e' che i due espulsi dall'Italia facevano danno alla sicurezza nazionale, hanno compiuto atti di spionaggio", ha spiegato Tajani.

Spionaggio, l'avvocato dell'ex 007: "Piras? Sereno, dice che le info non sono riservate"

"Il problema - aggiunge- è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione russa". Quella del Cremlino, continua il ministro degli Esteri, "è solo una ritorsione. Queste persone facevano attività di spionaggio a danno del nostro paese, a danno della sicurezza nazionale. Non sono stati espulsi per un capriccio dell'Italia, ci sono filmati, fotografie, immagini. Erano due spie che corrompevano, ex servitori dello Stato, e quindi in Italia non ci possono stare. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. Devono dimostrare che coloro che espelleranno sono delle spie. Noi abbiamo espulso due spie, che è un'altra cosa. La nostra è una scelta basata su fatti, la loro è una scelta politica, liberi di farlo ma è assolutamente infondato".

Intanto l'ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, annuncia di essere stato convocato oggi alla Farnesina, dopo l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani sull'espulsione di due addetti militari di Mosca convolti nell'inchiesta della procura di Roma sullo spionaggio che coinvolge anche ex 007 italiani. Nel suo blog su Telegram, scrive Paramonov: "Il 9 luglio sono stato ulteriormente convocato al ministero degli Esteri italiano. Alla Farnesina, differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui, come sempre, non avviene nulla di buono".

Poco dopo l'affondo "Italia recuperi prestigio in politica estera (..) la Russia può contare su esponenti della statura di Vladimir Putin e Sergei Lavrov", attacca Paramonov a cui riponde con fermezza Roma.