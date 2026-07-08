Spionaggio, l'avvocato dell'ex 007: "Piras? Sereno, dice che le info non sono riservate"

08 luglio 2026 a

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Ieri due persone sono state arrestate a Roma nell'ambito di un'indagine della Procura capitolina su un presunto caso di spionaggio a favore dell'intelligence russa. I provvedimenti, eseguiti ieri mattina dai Carabinieri del Ros con il supporto del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Comando provinciale, riguardano un ex appartenente al comparto dell'intelligence nazionale, già sottufficiale dell'Arma, e un secondo indagato. Le accuse, a vario titolo, sono di spionaggio e rivelazione di notizie coperte da segreto, oltre che di accesso abusivo a sistema informatico.

"Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare la correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate - ha detto l'avvocato Francesco Vaccaro, legale di Gavino Raoul Piras, uno degli ex 007 arrestati - Aveva mantenuto un interesse su queste tematiche e in questa sua attività di studio aveva continuato a raccogliere da fonti aperte varie notizie. Anche se dovesse aver incontrato un esponente diplomatico estero, non avrebbe veicolato informazioni segrete".

Sul caso è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ribadito la linea della tolleranza zero. E poi ha aggiunto: "Non sono sorpreso, da anni metto in guardia dal rischio di penetrazione. Non abbiamo gli anticorpi. Io un patto bipartisan lo propongo da sempre. Un accordo per difendere la democrazia. E penso che andrebbe fatto sottoscrivere a tutti"