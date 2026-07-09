Covid, che fine ha fatto il dossier che Martina consegnò a Fraccaro?

Durante l'audizione l'ex sottosegretario ha ammesso di «aver perso le tracce» del documento che il funzionario delle Dogane consegnò a Palazzo Chigi

Edoardo Romagnoli 09 luglio 2026 a

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Che fine ha fatto il dossier Martina? È questa la domanda che riecheggia il giorno dopo l’audizione in commissione Covid di Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri del governo Conte II.

Nell’immediatezza delle dichiarazioni rese dall’ex sottosegretario il focus era tutto concentrato su quel «non ho parlato con nessuno» ripetuto a più battute da Fraccaro. L’ex sottosegretario ha infatti spiegato come nonostante avesse saputo dal funzionario della Dogane Miguel Martina, in un incontro riservato a Palazzo Chigi l’8 luglio 2020, che le mascherine in arrivo dalla Cina fossero inidonee lui non disse nulla a nessuno. Non a Conte, non ad Arcuri, non al direttore delle Dogane Minenna, né ai Servizi segreti, «per non intralciare le indagini». E non andò neppure in Procura perché, a suo dire, era certo del fatto che ci fosse andato lo stesso Martina e che quindi sarebbe stato ridondante tornarci.

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Solo che mentre ripeteva per l’ennesima volta la sua versione dei fatti Fraccaro ha aggiunto un particolare che lì per lì è passato in sordina: Martina aveva confezionato un dossier con tutti i risultati delle sue indagini e glielo aveva consegnato alla fine del loro incontro. Fraccaro ha anche candidamente ammesso che non solo il dossier non l’ha mai consultato, ma che dopo averlo messo in un cassetto a Palazzo Chigi ne ha perso le tracce. «Io quel dossier non l’ho mai aperto - ha dichiarato Fraccaro - perché mi aveva dichiarato (Martina, ndr.) che aveva consegnato alla magistratura tutta la documentazione e non avrebbe portato nulla la mia lettura. Anzi, temevo che ci fossero fatti coperti da segreto d’ufficio che avrebbe messo in difficoltà eventualmente la magistratura stessa». Alla richiesta di produrre oggi quella documentazione, Fraccaro ha replicato: «Non ce l’ho più a disposizione perché sono passati tanti anni e molte delle mie pratiche non le ho più, quelle che avevo conservato a Palazzo Chigi non ce le ho più».

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Una circostanza su cui è tornata Alice Buonguerrieri, capogruppo FdI in Commissione Covid. «Fraccaro ha ammesso di aver preso in custodia il dossier consegnatogli dal funzionario e di averlo chiuso in un armadio, senza mai approfondirne il contenuto né trasmetterlo a chi di competenza. Si tratta di gravissime omissioni. Fraccaro, dunque, nella sua importante veste istituzionale era a conoscenza di informazioni gravissime, che impattavano sulla salute dei cittadini e sulla gestione dei soldi, e non ha fatto nulla».

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A quel punto Buonguerrieri si è chiesta: «Che fine ha fatto quel dossier? Fraccaro ha risposto di non averne più copia, ma si è preoccupato almeno di sapere il destino di un documento così delicato o si è totalmente disinteressato anche di questo?». La questione non è di poco conto visto che in quel dossier potrebbero esserci dei dati di cui ancora la Commissione non è in possesso.