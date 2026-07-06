Piano anti Fentanyl, riunione a Palazzo Chigi: prevenzione e controlli

Luigi Frasca 06 luglio 2026 a

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Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato per domani a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del Piano anti-fentanyl, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione e dei controlli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La riunione è stata convocata in seguito all'episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso un ospedale romano. All'incontro prenderanno parte rappresentanti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno.

Fentanyl, la pista della talpa. Dove puntano le indagini dopo il furto

Sempre domani, martedì 7 luglio, gli ispettori della Regione Lazio saranno all'ospedale Israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto di Fentanyl dalla farmacia della struttura di via Fulda, nel quartiere della Magliana Vecchia. Lo apprende l'Adnkronos Salute. L'obiettivo è "verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti con riferimento alla tenuta del registro di carico e scarico; la corretta gestione dei procedimenti organizzativi e assistenziali relativi all'impiego delle sostanze stupefacenti nell'ambito delle funzioni di vigilanza esercitate dalle Asl".