"Mi sono divertito, esco e lo rifaccio", la frase choc dell'accoltellatore gambiano

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Angela Bruni 05 luglio 2026 a

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Un uomo italiano di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano dopo essere stato colpito apparentemente senza motivo da un 22enne con una ventina di coltellate ieri mattina all’alba fuori da un bar di Milano. I fatti in via Capecelatro al civico 77 dove alle 7.29 sono intervenute due automediche e ambulanza di Areu per i soccorsi. Secondo quando ricostruito il giovane, di origine gambiana, Lamin Saidilly, stava camminando per strada quando senza motivo ha estratto il coltello con una lama di 7 centimetri e colpito la vittima. L’azione è stata fermata da passanti e avventori del bar prima dell’intervento delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che hanno bloccato l’uomo. «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato secondo quanto riportato dal Corriere della sera.

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Il 22enne è arrivato a Milano da fuori Lombardia e nei suoi confronti sta procedendo il pubblico ministero di turno. È nato a Conegliano Veneto ma avrebbe vissuto nel Regno Unito in passato. Il 22enne italiano di origine gambiana che ha colpito con venti coltellate alla schiena un 55enne fuori da un bar in zona San Siro, a Milano, non avrebbe alcun legame con la vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava chiacchierando con alcuni avventori in un bar di via Capecelatro quando il ragazzo ha estratto un coltello dalla lama di circa 7 centrimetri e ha iniziato a colpirlo. Immediato l’intervento dei presenti che hanno scagliato a terra l’aggressore, per poi bloccarlo. Il 22enne si troverebbe a Milano da pochi giorni. Non risultano al momento ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici.

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«È arrivato questo ragazzo e così, dal nulla, ha accoltellato la pancia dell’anziano una decina di volta. Stava per scappare quando l’ho bloccato a terra», ha raccontato uno degli uomini che sono intervenuti ieri mattina. «Si vedono questi due uomini, padre e figlio, seduti al bar che parlano normalmente. A un certo punto spunta uno da lontano e accoltella uno alla pancia. Senza motivo», ha ribadito anche il titolare del bar descrivendo le immagini della videosorveglianza.

Sempre il proprietario del locale ha spiegato che sono stati i clienti del bar a chiamare la polizia. Ha anche detto: «Non conosciamo nessuno di loro, solo il padre che viene qui ogni tanto. Non ce lo aspettavamo certo, è un assurdo quello che è capitato».

Gli investigatori stanno lavorando per tentare di dare una spiegazione a un gesto di tale violenza, ma al momento non risulta che i due si conoscessero, né sono stati individuati motivi apparenti che abbiano potuto scatenare il 22enne. Gli accertamenti sono tuttora in corso.