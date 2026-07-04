Choc a Milano, accoltellato davanti al bar: 20 colpi a schiena e addome. L'aggressore di origini gambiane

Rosa Scognamiglio 04 luglio 2026 a

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Lotta tra la vita e la morte un uomo italiano di 55 anni accoltellato questa mattina nel quartiere San Siro di Milano da uno sconosciuto. L’aggressore, un 22enne di nazionalità italiana e origini gambiane, è stato bloccato e disarmato da alcuni clienti di un bar. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti. La vittima, trasportata con un’ambulanza del 118 all’ospedale Niguarda, versa in condizioni critiche: ha riportato ferite molto gravi alla schiena e all’addome. Sulla vicenda indaga la polizia.

L’aggressione choc

L’episodio è avvenuto intorno alle 7.30 di oggi in via Alfonso Capecelatro, a due passi dallo stadio San Siro. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne stava chiacchierando con l’anziano padre all’esterno di un bar quando è stato raggiunto e aggredito alla spalle dallo sconosciuto. L’aggressore, completamente vestito di nero e con il volto travisato, lo avrebbe colpito con almeno 20 fendenti. Il papà della vittima è subito intervenuto, tentando invano di disarmare il giovane. Poi altri giovani, tra cui due egiziani, sono riusciti a bloccarlo e tenerlo fermo fino all’arrivo della polizia. L’arma, un coltello con lama di 7 centimetri

Le ipotesi sul movente

Al momento non si conoscono le ragioni dell’accoltellamento. Stando a quanto risulta dai primi accertamenti, sembra che il 55enne e l’aggressore non si fossero mai visti prima. Non si esclude che il giovane possa essere affetto da disturbi di natura psichiatrica, anche se i suoi familiari avrebbero riferito agli investigatori che non è mai stato in cura presso una struttura specializzata. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Il giovane è accusato di tentato omicidio.