Sondaggio immigrazione, gli italiani dicono sì ai rimpatri e no agli ingressi. Bagno di realtà per la sinistra

Foto: LaPresse

Salvatore Martelli 05 luglio 2026 a

a

a

Oltre 7 italiani su 10 favorevoli al rimpatrio dei migranti e quasi 6 su 10 non vedono di buon occhio gli sbarchi degli immigrati sulle coste siciliane. A certificare i dati che premiano i piani del governo per il contrasto all’immigrazione clandestina, è Alessandra Ghisleri che in occasione della rassegna “Pantelleria, Mediterraneo d’Autore” ha presentato il sondaggio di Euromedia Research durante l’evento organizzato da Myrta Merlino e Valentina Fontana.

La sondaggista nell’analisi sul fenomeno migratorio e sulle sue ricadute sull’opinione pubblica ne è sicura: il 73% degli italiani vuole i rimpatri, mentre il 57% valuta negativamente l’imbatto degli sbarchi degli irregolari sulle due isole siciliane che più di qualunque altro posto in Europa vengono impattate dall’immigrazione incontrollata.

“Esiste una larga condivisione, trasversale agli schieramenti politici, sull'idea che gli arrivi illegali debbano essere gestiti con fermezza – spiega Ghisleri – anche una parte significativa dell'elettorato di centrosinistra condivide questo orientamento''.

Il Mediterraneo quindi è un tema sempre più centrale nell’agenda dei cittadini e non solo del governo a guida Giorgia Meloni. Nell’analisi di Euromedia anche la remigrazione, condivisa dal 36% degli italiani e irrealizzabile per il 56%.

Che gli arrivi illegali siano rilevanti e condivisi lo dimostra anche il posizionamento di parte dell’elettorato. Quello di Azione di Carlo Calenda ad esempio dimostra “grande autonomia di giudizio e, sul tema dell'immigrazione, esprimono posizioni spesso più vicine a quelle dell'elettorato di centrodestra''.

Gli italiani, sempre secondo il sondaggio, vogliono quindi risposte sull’immigrazione: un maggiore controllo delle frontiere del Mediterraneo è auspicato da oltre il 32% ed è la prima priorità. Segue poi un tema già messo in campo dalla maggioranza e cioè la cooperazione con i Paesi di origine dei migranti che è fortemente voluto dal 25% dei cittadini.