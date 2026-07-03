Roma, furto di fentanyl all'Ospedale israelitico. Il governo convoca riunione e sui social impazzano gli insulti antisemiti

03 luglio 2026 a

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Sono 80 le dosi di fentanyl che sono state rubate dall'Ospedale israelitico di Roma. A denunciare il fatto dalla cassaforte, lo scorso 24 giugno, è stata la responsabile della farmacia che si è presentata alla stazione dei carabinieri del Trullo denunciando furto contro ignoti. Le indagini sono scattate subito, innescando forte allarme a Palazzo Chigi dove nel primo pomeriggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza. Fra i presenti, i rappresentanti del ministero della Salute, della Direzione centrale per i Servizi antidroga, della Regione Lazio e del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze. Nell’incontro è stata ribadita la necessità di garantire il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Sono stati nel frattempo attivati i Carabinieri del Nas per gli accertamenti, mentre il ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e il rispetto dei protocolli vigenti. Nei prossimi giorni sarà inoltre riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del Piano anti-fentanyl per rafforzare cautele e controlli. Intanto la procura di Roma ha aperto un'inchiesta e, nel fascicolo avviato dai pm di piazzale Clodio che hanno ricevuto una prima informativa, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La notizia ha fatto rapidamente il giro sui social network e, fra i commenti, sono numerosissimi i messaggi antisemiti e gli insulti allo Stato di Israele che, si ricorda, non ha alcun rapporto con la struttura sanitaria. "Un posto che non dovrebbe esistere", "Ebrei", "Ci sono sempre di mezzo loro", "Giusto da quegli ebrei" e molto altro ancora. Sull'insegna dell'ospedale campeggia una stella di David, ma la dicitura "israelitico" richiama all'appellativo con cui venivano indicati gli ebrei in Italia.

Se ne vorrebbe fare un caso unico, ma nella Capitale una simile sparizione è già avvenuta nel luglio 2025 ad Ariccia, zona Castelli Romani, quando era stato arrestato un giovane pregiudicato trovato in possesso di 28 compresse di Fentanyl-Effentora e di un timbro ospedaliero utilizzato illecitamente. Comunque, sintetizzato per la prima volta negli anni '60, il fentanyl è un agonista dei recettori oppioidi "con un'affinità e una potenza circa 100 volte superiori a quelle della morfina". Un medicinale molto forte che, per esempio, negli Stati Uniti è alla base di una droga-zombie che l'amministrazione della Casa Bianca continua a contrastare con estrema rigidezza.