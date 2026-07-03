Malpensa, incubo zanzare a bordo del volo. Passeggeri costretti a cambiare aereo

03 luglio 2026 a

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Un incubo a bordo del volo Ryanair diretto ad Alicante da Milano Malpensa, che ieri 2 luglio ha accumulato tre ore di ritardo per via della presenza di numerose zanzare nella cabina del velivolo. Il personale ha inizialmente tentato di risolvere il problema attraverso un intervento di disinfestazione, ma l'operazione non ha dato l'esito sperato rendendo necessario il cambio dell'aeromobile per consentire la partenza in condizioni di sicurezza.

Si tratta di un inconveniente che, seppur insolito, può verificarsi, soprattutto in aree dove la presenza di insetti è particolarmente elevata. Si tratta di una zona dove ci sono tantissime zanzare e può succedere che entrino nella cabina, riferisce ancora la fonte, precisando che gli insetti sarebbero penetrati direttamente all'interno dell'aeromobile. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, un episodio analogo si sarebbe già verificato alcuni anni fa.