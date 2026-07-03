Lefebvriani dopo la scomunica: "Sanzioni ingiuste, ma non siamo amareggiati”

03 luglio 2026 a

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Dopo la scomunica da parte di Papa Leone XIV per la nomina autonoma di quattro Vescovi, è arrivata la risposta da parte dei Lefebvriani che promettono "di non accogliere queste nuove sanzioni, oggettivamente ingiuste e invalide, con amarezza o ribellione". E Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità San Pio X, in una lettera ha aggiunto: "Ci sembra che questa decisione metta una volta di più in luce il contesto estremamente tragico in cui versa la Chiesa universale. Non pretendiamo in alcun modo di sostituirci alla Chiesa e non abbiamo altra ambizione che di esserle fedeli". E poi promette: "Siamo certi che un giorno Voi stesso o uno dei Vostri successori vorrà fare suo il programma di san Pio X".

Il decreto papale promulgato dal Dicastero per la Dottrina della Fede e firmato dal prefetto del medesimo, il cardinale Víctor Manuel Fernández, aveva definito l’atto della nomina vescovile "di natura scismatica". Una voragine che interroga tutti sui possibili risvolti e le possibili evoluzioni dell'istituzione vaticana.