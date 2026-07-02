Meteo, dal grande caldo ai temporali: ecco le allerte, mentre la temperatura cala

02 luglio 2026 a

a

a

Dopo un'afosa ondata di gran caldo sull'Italia, adesso è il momento del maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi, giovedì 2 luglio, l’allerta rossa in Veneto - dove si contano 390 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore - e arancione per l'Emilia Romagna - con 803 interventi - ma la situazione è a rischio su buona parte del Paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Al momento, l'allerta resta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Nel Lazio si registrano condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio, invece, instabilità in aumento sulle zone meridionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite.