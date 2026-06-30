Papa Leone rivoluziona la diocesi di Roma: nominata la terza suora prefetto

Francesco Capozza 30 giugno 2026 a

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Giornata di grandi cambiamenti quella di oggi in Vaticano. Papa Leone XIV ha infatti provveduto alla nomina di un importante prefetto della Curia Romana (l’organo esecutivo della complessa macchina governativa della Santa Sede n.d.r.), posto mano all’organigramma di altri dicasteri e pubblicato una Lettera Apostolica sotto forma di Motu Proprio con la quale rivede in maniera sostanziale e molto articolata la Costituzione Apostolica di Francesco "In Ecclesiarum Communione" sul Vicariato di Roma che il pontefice argentino aveva promulgato non più tardi di tre anni fa, a gennaio 2023. Non solo, nel primo pomeriggio la sala stampa vaticana ha diffuso anche il rapporto annuale sull’Obolo di San Pietro, il fondo che accoglie le donazioni devolute al Papa da tutte le diocesi del mondo per sostenere le numerose iniziative in favore dei poveri e bisognosi. Ma andiamo con ordine. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale (un ministero istituito proprio da Francesco nel 2016 accorpando diversi uffici vaticani) Suor Alessandra Smerilli, finora segretaria del medesimo organismo curiale, in sostituzione del cardinale canadese Micheal Czerny, che il prossimo 18 luglio compirà 80 anni uscendo dal novero dei potenziali elettori in Conclave e decadendo automaticamente da tutte le cariche ricoperte. Suor Smerilli è il terzo prefetto donna della storia vaticana e si affianca a Suor Simona Brambilla, prefetto del dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e a Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato della Città del Vaticano e quarta monaca con incarichi apicali nel governo della Santa Sede. C’è un particolare che rende la nomina a prefetto di suor Smerilli sicuramente inusuale: il suo vice sarà un cardinale, Fabio Baggio, fino ad oggi sottosegretario del medesimo dicastero. Mai nella storia vaticana era accaduto che un porporato facesse il Vice Ministro di donna, men che meno di una suora. Nella giornata odierna il pontefice ha però emanato anche un documento di enorme importanza per la diocesi di Roma, ovvero la Lettera Apostolica "Confirma Fratres Tuos" con cui di fatto revisiona completamente l’organigramma e le attribuzioni del Vicariato capitolino di cui lui stesso è formalmente il vescovo. Con questa nuova normativa Leone XIV riaffida al suo cardinale vicario, Baldo Reina, i poteri di controllo gestionale delle casse romane che la precedente Costituzione bergogliana aveva attribuito al Vicegerente, il discusso monsignore Renato Tarantelli Baccari. Infine, come accennato, la Santa Sede ha pubblicato il Rapporto annuale, una sorta di bilancio consuntivo, dell’Obolo di San Pietro riferibile alle donazioni ricevute nel 2025. Nonostante lo scorso anno sia stato caratterizzato da avvenimenti molto significativi per la Santa Sede - il Giubileo, la malattia e la morte di Francesco, il Conclave e la conseguente elezione di Prevost al Soglio pontificio - le entrate si sono attestate a 57,6 milioni di euro mentre le uscite hanno previsto un esborso di 59,8 milioni segnando quindi un deficit di oltre 2,2 milioni di euro. L’attenzione di questo pontefice – che è laureato in matematica - alla cassa e ai risparmi è molto nota, non resta che attendere i prossimi bilanci per capire se la sua azione riformatrice produrrà risultati anche in campo economico.