Milano, poliziotto morto durante inseguimento al pirata. La procura: "Niente speronamento"

23 giugno 2026 a

a

a

“Al momento non abbiamo elementi per dire che ci sia stato un contatto tra il suv in fuga e l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile”. Lo ha dichiarato il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, intervenendo in conferenza stampa per fare il punto sulle indagini relative all’incidente mortale avvenuto ieri sera nella zona di Ponte Lambro, alla periferia di Milano. A perdere la vita è stato un agente di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento ad un suv che non si era fermata ad un posto di blocco. L’auto pirata è stata rintracciata a Pioltello, nell’hinterland milanese, non lontano dal luogo dell’accaduto. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv: è un 25enne albanese, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato. Fermata anche una seconda persona.

La dinamica

Come ricostruito dagli investigatori, l’inseguimento è iniziato intorno alle ore 21.30 in via Vittorini, alla periferia sud-est di Milano. Il suv - un Audi Q8 - ha forzato il posto di blocco degli agenti, accelerando fino a raggiungere “una velocità considerevole”, ha spiegato Mirabelli. A quel punto due moto della Polizia locale, tra cui quella di Imprezzabile, e una volante della Polizia stradale si sono lanciate all’inseguimento del veicolo, in direzione Peschiera Borromeo. Giunti all’altezza di via Milano, i colleghi hanno perso di vista Imprezzabile. Poco dopo la moto è stata trovata a terra sul bordo della carreggiata e l’agente in arresto cardiaco. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il trasporto d’emergenza all’ospedale Niguarda, per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

Escluso lo speronamento

Al momento sembra sia stata esclusa l’ipotesi di uno speronamento, cioè di un contatto tra la moto di Imprezzabile e l’auto pirata. “Attraverso la visione delle telecamere del Comune e degli esercizi pubblici, siamo riusciti a individuare il veicolo, ha confermato il comandante della Polizia locale di Milano, precisando che “sono in corso accertamenti tecnici e scientifici sul mezzo”. La vettura, a quanto pare presa a noleggio, è stata abbandonata a una decina di chilometri dal luogo dell’incidente. I due uomini a bordo del suv, rintracciati nella tarda mattinata di oggi, sono entrambi di origini albanesi. La Procura di Milano starebbe valutando le ipotesi di reato per omicidio stradale e fuga pericolosa. Tuttavia, prima di formalizzare un’eventuale accusa nei confronti dei due connazionali, si attendono le relazioni della Polizia Locale e della Polizia Stradale.

Il cordoglio di Mattarella e Meloni

"Ho appreso la notizia del decesso dell'agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che, impegnato in servizi di controllo, ha perso la vita nel corso di un inseguimento. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio”, ha commentato la tragica notizia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblicato su X: "Ho appreso con profondo dolore della morte dell'agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile. A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Onore a Francesco, servitore dello Stato. Che la terra ti sia lieve".