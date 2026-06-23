Crolla un'impalcatura in viale dei Colli Portuensi: due operai feriti

Massimiliano Gobbi 23 giugno 2026 a

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Incidente sul lavoro in viale dei Colli Portuensi, all'altezza del civico 108, dove per cause in corso di accertamenti una parte dell'impalcatura installata su un edificio è improvvisamente crollata dal quarto piano durante alcuni lavori di ristrutturazione. Il cedimento e' avvenuto intorno alle 14.30 ed ha provocato il ferimento di due operai di nazionalità romena, immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118.



Il lavoratore in condizioni più serie di 45 anni e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo con una probabile frattura della clavicola. Anche il secondo operaio, di soli 24 anni, è stato inizialmente classificato in codice rosso, ma avrebbe riportato soltanto alcune escoriazioni. Entrambi sono stati accompagnati al San Camillo per gli accertamenti e le cure del caso.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Monteverde della polizia di Stato, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti del XII Gruppo della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, predisponendo un transennamento tra il marciapiede e una corsia di marcia. La carreggiata è rimasta comunque aperta al traffico, evitando la chiusura completa della viabilità.



Le indagini sono affidate alla polizia di Stato, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo la ditta incaricata dei lavori ha avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'impalcatura e dell'area interessata, come disposto dal pubblico ministero.

Massimiliano Gobbi