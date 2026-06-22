Palazzo Chigi, Meloni al Cdm: "Stati Uniti? I rapporti non devono cambiare"

22 giugno 2026 a

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Non esistono personalismi in politica estera, specie davanti alla tutela dell'interesse nazionale. Al Consiglio dei ministri, tenutosi oggi a Roma, la premier Meloni ci ha tenuto a ribadirlo: i rapporti tra Italia e Usa non devono cambiare, nemmeno alla luce della rottura col presidente Donald Trump dopo il suo attacco alla presidente del Consiglio. Perché le leadership passano, ma i rapporti fra Stati restano a prescindere da tutto e tutti. Per Meloni, quindi, è importante che non ci siano conseguenze negative sul cammino condiviso fra i due paesi partner. Il messaggio è anche una linea guida da seguire in occasione delle celebrazioni per la festa d'indipendenza americana, che si terranno a Villa Taverna il prossimo 2 luglio. Andare, a prescindere da quanto accaduto.

Condivide la linea anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha detto: "La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari i rapporti fra Italia e Stati Uniti. A prescindere dalle polemiche di queste ore, avere buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti è assolutamente indispensabile".