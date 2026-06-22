Incidente di Savona, ennesimo affronto: "Menomale che la prendo sul ridere..."

22 giugno 2026 a

a

a

Poco dopo l'incidente stradale che ha strappato la vita alla 23enne Sofia Barbieri, uno dei passeggeri che si trovava a bordo del veicolo incriminato, che in sorpasso ha impattato contro lo scooter sul quale si trovavano le due ragazze, si era poi avvicinato al corpo della vittima postando un video choc. "Porca putt**a ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro - si sente nel contenuto pubblicato via web - Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto...".

Parole che hanno suscitato indignazione e rabbia, finanche a minacce sotto la sua abitazione. Il giovane in questione, un marocchino di Pietra Ligure che non era alla guida e che non è indagato, ha però postato oggi un altro video mentre si filma in partenza per l'estero. "Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito - dice nel video, sempre ridendo - Tutta Italia ci odia, remigrazione" aggiunge citando Vannacci. Poi dichiara: "Mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua...". Intanto l'amica della vittima, rimasta ferita nell'incidente, è ancora in ospedale in gravissime condizioni.