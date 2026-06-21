Ritrovate le sorelline scomparse: "Sono in buona salute". Ecco dov'erano

21 giugno 2026 a

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Svolta nel caso delle due sorelline di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia a Civitella Alfedena. Sarah e Alisya Di Giacinto sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia in provincia di Latina. Lo rende noto il Tg1 attraverso i suoi canali social. Secondo quanto riportato dal telegiornale di Rai 1 le due giovani erano in un'abitazione di proprietà di una zia.

A due settimane esatte dall'allontanamento delle due minorenni, il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Sulmona, Luciano D'Angelo, aveva effettuato un sopralluogo nel paese dell'Alto Sangro e ha ascoltato alcune persone ritenute utili alle indagini, tra cui quella del fidanzato diciottenne di Alisya e altre due suoi amici. Proprio il ragazzo legato alla maggiore delle sorelle aveva ipotizzato che potessero essere nascoste insieme a persone adulte.

Dopo l'anticipazione del Tg1 i carabinieri hanno fatto sapere che "questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Alisya e Sarah Di Giacinto, in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali".