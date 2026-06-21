Senago, auto con nove ragazzi finisce in un canale: tre morti, conducente positivo all'alcol test

Foto: Ansa

Luigi Frasca 21 giugno 2026 a

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I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba a Senago, nel Milanese, dopo che un'automobile con a bordo nove ragazzi è uscita di strada finendo nel canale Villoresi, lungo via per Cesate. Il bilancio dell'incidente, avvenuto poco dopo le cinque del mattino, è di tre morti e sei feriti. Le squadre di soccorso, intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno avviato immediatamente le operazioni di salvataggio: in una prima fase sono state estratte sette persone, sei delle quali affidate alle cure sanitarie e una già priva di vita.

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Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo e di ricerca dei dispersi, i vigili del fuoco hanno individuato e recuperato all'interno dell'auto anche le altre due vittime, inizialmente disperse. Le tre persone decedute sono due ragazzi di diciassette anni e una ragazza. Gli altri sei occupanti dell'Audi, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda e non risultano in gravi condizioni: tra loro figura anche il conducente diciannovenne del veicolo, indagato a piede libero per omicidio stradale dopo essere risultato positivo all'alcol test. Le cause esatte della caduta dell'auto nel canale restano ancora in fase di accertamento.