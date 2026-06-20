Repubblica dominicana, incendio al resort. C'è una vittima italiana

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20 giugno 2026 a

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Tragedia a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, dove ieri 19 giugno al resort Bravo Viva Dominicus Beach si è sviluppato un esteso incendio che ha interessato alcune aree comuni della struttura. Alpitour, che supporta molti turisti italiani, aveva segnalato la presenza di 285 connazionali all'interno del sito. Poco fa è arrivata la terribile notizia. Le autorità locali hanno infatti confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina, la signora F.V.

A renderlo noto è stato la Farnesina e in ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito offrendo la massima assistenza. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia e avrebbe perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.

Nel frattempo, continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro.