Meteo, anticiclone africano. Domenica da bollino rosso, quando e dove

20 giugno 2026 a

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Una forte e asfissiante ondata di calore sta colpendo la penisola e nel fine settimana diventeranno 8 le città contrassegnate da bollino rosso: Milano, Bolzano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, è previsto il massimo livello di rischio caldo.

L'allerta è dunque sui possibili effetti negativi alla salute di tutti, non solo dei gruppi a rischio come anziani, bambini e affetti da malattie.

I consigli, semplici ma fondamentali, sono quelli basilari: non uscire nelle ore calde (almeno dalle 11 alle 18), bere acqua evitando alcol e bevande con caffeina, seguire una alimentazione leggera ed evitare esercizio fisico nelle ore di picco. E sopratutto non lasciare anziani, bambini e animali in macchina, nemmeno per periodi brevi.