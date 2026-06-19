Milano, ex pilota Gran Turismo con la moto contro un palo: decapitato

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Pina Sereni 19 giugno 2026 a

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Stava superando un'auto, quando ha urtato lo spartitraffico centrale in viale Forlanini. Ha perso il controllo, finendo contro un lanpione. Nell'impatto Gianpaolo Testa, 62 anni, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori, che nulla hanno potuto fare se non dichiarare sul posto il decesso dell'uomo. L'incidente, su cui indaga la Polizia locale di Milano, è avvenuto poco prima della mezzanotte. Testa, nato a Milano e residente a Pieve Emanuele, nell'hinterland lombardo, proveniva dall'aeroporto di Linate. Grande appassionato di motori, da giovane aveva gareggiato nei circuiti lombardi di cross. Negli Anni Novanta era passato alle quattro ruote, correndo nel campionato Gran Turismo. Poi dall'asfalto era passato agli sterrati dellle gare fuoristrada. Una passione, quella per i motori, diventata poi una professione, con la fondazione di Tg Motors, con sede a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele.