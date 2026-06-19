Brescia, tenta di strangolare bimbo di 3 anni al parco: arrestato 29enne nigeriano

19 giugno 2026 a

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Terrore al parco Guido Alberini di Via Ischia, a Brescia, dove un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini. L'uomo è stato fermato da un passante, anch'esso straniero, che lo ha bloccato in attesa dell'arrivo della pattuglia di Polizia.

Il soggetto, regolare sul territorio, aveva prima afferrato per il collo un bambino che era riuscito a divincolarsi e a scappare, per poi rivolgersi verso un bimbo di soli 3 anni, al parco insieme alla mamma, strattonandolo e tentando di soffocarlo.

La madre del piccolo è riuscita con non poche difficoltà a strapparlo dalle sue mani, prima di venire aiutato da un altro uomo e dai presenti nel parco.