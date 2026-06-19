Brescia, nigeriano prova a strangolare due bambini. La polizia lo arresta, il giudice concede i domiciliari

Foto: Ansa

Pina Sereni 19 giugno 2026 a

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Terrore in un parco a Brescia dove un immigrato nigeriano ha cercato di strangolare un bambino di 3 anni davanti alla madre che, insieme ad un cittadino pakistano, l'ha fermato bloccandolo a terra in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. "Sono intervenuto con tutta la mia forza e l'ho messo a terra, poi ho detto a mia moglie di chiamare la polizia", ha detto al Tg1 Aslam Naveed. L'africano poco prima aveva tentato di strangolare un bambino di 10 anni che però è riuscito a liberarsi e scappare. L'aggressore, 29 anni, era alterato forse sotto l'effetto di alcol o droghe, adesso è agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. "Io sono malato di cuore, ho anche il pacemaker e lui mi ha dato dei pugni sul petto, ma io non l'ho lasciato andare", ha aggiunto il pakistano. Il nigeriano aveva piccoli precedenti per uso di sostanze stupefacenti. Dopo i fatti di oggi, il Questore di Brescia ha chiesto la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione. In un video in esclusiva del Tg1 le immagini del momento in cui viene fermato il 29enne. Si vede l'uomo che cerca di liberarsi dopo essere stato fermato da Aslam Naveed, poco prima dell'arrivo della polizia. "Sono intervenuto io usandole braccia e ho messo l'aggressore a terra e poi ho detto a mia moglie di chiamare la polizia", ​​ha raccontato.

"Quanto accaduto a Brescia è un episodio gravissimo e profondamente inquietante, che suscita sgomento e indignazione", ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, commentando la notizia dell'aggressione nel parco pubblico a Brescia. "Esprimo la mia piena vicinanza ai due bambini coinvolti, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto momenti di grande paura". "Quando una persona perché sotto effetto di sostanze o per condizioni di grave fragilità psichica non adeguatamente monitorata, diventa un potenziale pericolo per sé e per gli altri, è indispensabile che ci siano strumenti efficaci di contrasto", ha incalzato l'assessore. "La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e serve un impegno costante affinché le situazioni di rischio vengano intercettate prima che possano trasformarsi in episodi di violenza".