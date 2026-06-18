Esame di maturità 2026, le tracce della prima prova: da Pavese e Brancati al concetto di incanto
Ha preso il via l'esame di Maturità per oltre 527mila studenti in Italia. Cesare Pavese con la poesia 'Passerò per piazza di Spagna' tra le 7 tracce tra cui scegliere (divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) per la prima prova di italiano. Inoltre, un brano tratto da 'I piaceri' di Vitaliano Brancati. Tra le tracce proposte all'esame di maturità 2026, per la tipologia C2, gli studenti rifletteranno sul concetto di "fatica" attraverso un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio "Alzarsi all'alba".
La traccia C1, per il tema di attualità alla Maturità, porta sui banchi d'esame il concetto di 'incanto'. Lo spunto per i maturandi viene offerto da un brano dall'articolo 'Funziona a meraviglia' della giornalista tedesca Wenke Husmann, pubblicato su Internazionale nel gennaio 2026, su scienza, ragionamento scientifico e capacità di farsi stupire. Lo rivelano le prime indiscrezioni apparse sui social e sui siti specializzati.