Meteo Giuliacci avverte:" Nessun refrigerio". Quando arriva il caldo estremo

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

17 giugno 2026 a

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L'estate è ormai arrivata e, al di là di qualche nube sparsa, il caldo tenderà sempre di più ad aumentare. Secondo le proiezioni del meteorologo Mario Giuliacci , sta iniziando una fase di caldo molto intenso e già nel finesettimana avremo picchi di 38° e 39°C. La situazione è destinata a peggiorare e sono previste notti bollenti con minime intorno ai 25°C.

L’alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo si rinforzerà ancora di più nella prossima settimana con l’arrivo di masse d’aria calde provenienti dal Deserto del Sahara. A partire dalla giornata di martedì 23 giugno potremmo avere valori massimi di 40°C già su Toscana e Sardegna. Nessun refrigerio, dunque, in un avvio di stagione anomalo che presenta temperature già più elevate rispetto la media.