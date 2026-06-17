Meteo Giuliacci avverte:" Nessun refrigerio". Quando arriva il caldo estremo
L'estate è ormai arrivata e, al di là di qualche nube sparsa, il caldo tenderà sempre di più ad aumentare. Secondo le proiezioni del meteorologo Mario Giuliacci, sta iniziando una fase di caldo molto intenso e già nel finesettimana avremo picchi di 38° e 39°C. La situazione è destinata a peggiorare e sono previste notti bollenti con minime intorno ai 25°C.
L’alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo si rinforzerà ancora di più nella prossima settimana con l’arrivo di masse d’aria calde provenienti dal Deserto del Sahara. A partire dalla giornata di martedì 23 giugno potremmo avere valori massimi di 40°C già su Toscana e Sardegna. Nessun refrigerio, dunque, in un avvio di stagione anomalo che presenta temperature già più elevate rispetto la media.