Garlasco, la mamma di Sempio ricoverata d'urgenza: “Overdose di farmaci”

17 giugno 2026 a

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Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, sarebbe stata ricoverata d’urgenza. L’indiscrezione è stata confermata dall’avvocato Liborio Cataliotti a Dentro La Notizia, il programma di cronaca e attualità condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. Il difensore del 38enne ha parlato di un presunta “overdose di farmaci”, che avrebbe reso necessario il ricorso alle cure mediche. “Sono in partenza da Roma, ero in Cassazione a discutere un processo, ero in compagnia dell’avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava il ricovero. - ha spiegato il legale - Si tratta di un ricovero urgente al pronto soccorso per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, attingerei alla fantasia". Cataliotti ha precisato di aver contattato subito il suo assistito: “L’avvocato Taccia ha telefonato direttamente ad Andrea Sempio, che lo ha un po’ tranquillizzato. Stavolta ci abbiamo tenuto a mandare un messaggio come team difensivo affinché il cliente stia vicino alla mamma, la tranquillizzi, perché le dica che noi moltiplicheremo gli sforzi per far sì che si dimentichi tutti gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le email”. E infine, ha concluso il legale: “Deve spegnere tutto, non è indagata, non è coinvolta, ha la sola colpa di avere il figlio sottoposto a questo procedimento, e forse questo campanello d’allarme ci dice che questo è il momento per tutti di abbassare i toni".

Le parole di Daniela Ferrari

Daniela Ferrari è sempre rimasta al fianco del figlio Andrea e del marito Giuseppe, quest’ultimo indagato con l’ipotesi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge anche l’ex pm Mario Venditti e due carabinieri. Donna determinata e dal carattere forte, ha mantenuto nel tempo un atteggiamento collaborativo sia con gli inquirenti sia con la stampa. Nella sua ultima intervista a Quarto Grado, aveva ribadito di credere fermamente all’innocenza del figlio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Ricostruendo la mattina del delitto, Ferrari aveva dichiarato: “Mio figlio è uscito alle 10 meno 10, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio”. La donna ha anche raccontato di essere stata travolta da messaggi d’odio dopo la riapertura delle indagini sul caso di Garlasco: “E sai quanti messaggi mi sono già arrivati di gente che mi dice: ‘Ammazzati, che è meglio?’. Quando si chiuderà questa cosa, cosa succederà? Che mio figlio per alcuni sarà sicuramente il colpevole, nonostante tutto”. Pur tra polemiche che l’hanno ingiustamente travolta, la 65enne ha espresso l’auspicio di arrivare a una verità definitiva: “Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva”.