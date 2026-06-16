Addio al cardinale Camillo Ruini, una vita per la Chiesa. Fu a capo della Cei

Francesco Capozza 16 giugno 2026 a

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È morto questa sera nella propria abitazione il cardinale Camillo Ruini, ex Vicario di Roma ed ex Presidente della Cei. Aveva 95 anni ed era malato da tempo. Da alcune settimane era tornato a casa dopo un nuovo ricovero al Gemelli resosi necessario per alcuni problemi respiratori. Precedentemente, nel 2024, Ruini fu ricoverato d'urgenza in terapia intensiva cardiologica a seguito di un infarto da cui si riprese progressivamente con successo. Nel 2025 un nuovo ricovero per accertamenti e trattamenti legati a problematiche renali.

La diocesi di Roma ha diramato in serata un comunicato nel quale “Il cardinale Vicario Baldassare Reina, il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, affida alla misericordia del Signore il cardinale Camillo Ruini”. L’attuale Vicario del Papa per la diocesi di Roma ha inoltre ricordato che la guida pastorale di Ruini, “dal 1991 al 2008, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell’interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di Presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana”.