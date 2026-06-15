Meteo, quando arriva il caldo "vero". Giuliacci: ecco i giorni di fuoco

Luca De Lellis 15 giugno 2026 a

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Il caldo del Sahara è in viaggio verso l'Italia, e questa volta porta con sé l'estate che stavamo aspettando. L'anticiclone di matrice nordafricana si sta allargando sul Mediterraneo, spingendo verso la Penisola correnti calde e secche provenienti dal deserto tra Algeria, Tunisia e Libia. Da oggi, lunedì 15 giugno, e per tutta questa settimana, il sole torna protagonista su tutta Italia, con punte tra 28 e 32 gradi in pianura Padana - Bologna tra le città più calde - e valori attorno ai 30 gradi al Centro-Sud e sulle Isole.

Ma è solo l'antipasto: a partire da mercoledì 17 giugno che i termometri supereranno diffusamente i 35 gradi al Nord e al Centro-Sud, con picchi fino a 39-40 gradi tra Bologna, Firenze, Foggia e le zone interne della Sardegna. Sulle coste l'umidità trasformerà il caldo secco in afa pesante, rendendo le notti più difficili per la quasi totale assenza di vento. Anche Roma e il Lazio seguiranno questo andamento: dopo un weekend già sopra i 30 gradi, la Capitale potrebbe toccare punte tra 36 e 38 gradi entro il 23-24 giugno, con l'effetto isola di calore che nei quartieri più urbanizzati farà percepire temperature ancora più elevate.

Secondo le proiezioni del meteorologo Mario Giuliacci , la fase più intensa dell'ondata si concentrerà tra il 18 e il 23 giugno. In questo periodo crescerà sensibilmente la probabilità di toccare i 38 gradi su Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, foggiano, materano e Sardegna, con percentuali che tra il 21 e il 23 giugno arrivano fino al 50-75%.

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La soglia psicologica dei 40 gradi resta invece meno probabile, intorno al 5-10%, e limitata a poche aree come il foggiano, il materano, il siracusano e l'Emilia. Il Sahara, insomma, ha trovato la strada per l'Italia, e sembra avere tutta l'intenzione di restarci per un po'. Portando in dose un bel concentrato di caldo asfissiante e asfalto rovente.