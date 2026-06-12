Meteo, il caldo africano è in arrivo: ecco quando l'anticiclone colpirà l'Italia

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Pina Sereni 12 giugno 2026 a

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Il fronte freddo che nella giornata di ieri ha portato qualche acquazzone al Centro-Sud si muove verso est lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia, ma il clima resta ancora fresco grazie alle correnti settentrionali che lambiscono il Mediterraneo centrale. Più ad ovest un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale è in rimonta sull'Europa occidentale e nei prossimi giorni guadagnerà terreno verso est. Condizioni meteo asciutte per l'Italia nel weekend con clima estivo ma senza particolari eccessi di caldo. Con l'inizio della prossima settimana invece, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la possibilità di nuove infiltrazioni d'aria fresca in quota con interessamento soprattutto delle regioni settentrionali e possibili acquazzoni e temporali sparsi in particolare sulle regioni di Nord-Est. Nella seconda metà della settimana comunque diversi modelli iniziano a convergere sull'arrivo di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo centrale con ondata di caldo anche moderata o intensa.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 12 giugno

Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piovaschi. Al pomeriggio ancora addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piogge, soleggiato sul resto del Nord. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con il transito di velature. Al pomeriggio attesi cieli soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino stabilità diffusa al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia, con possibili acquazzoni o temporali sui rilievi calabri, per lo più soleggiato altrove. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati al settentrione, salvo la possibilità di isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con ampio soleggiamento su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio condizioni di stabilità confermate, senza fenomeni attesi anche sui settori appenninici. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio condizioni di stabilità in ulteriore consolidamento, soleggiato ovunque senza fenomeni attesi. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia.