Delirio pro-pal, Albanese contro la madre di una vittima del 7 ottobre: "Cambia farmaci"

13 giugno 2026 a

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La paladina della galassia pro-pal, Francesca Albanese, continua a sollevare polemiche e indignazioni per le sue esternazioni indecenti e irrispettose. L'ultima è avvenuta qualche giorno fa, quando la relatrice speciale dell'Onu si è scagliata contro Sonja Bohl-Dencker, madre della 22enne Carolin Nohl che il 7 ottobre 2023 è stata barbaramente uccisa dai terroristi di Hamas nel kibbutz di Nir Oz.

In una intervista al quotidiano tedesco Die Welt, la donna ha raccontato di aver assistito lo scorso marzo alla prima cinematografica del documentario Disunited Nations realizzato sulla base dei rapporti elaborati proprio da Albanese. "Non sono mai stato in una stanza dove provassi tanto odio - ha detto Sonja- Ovunque keffiyeh, slogan terribili e puro odio contro tutto ciò che riguarda Israele". Durante quell'evento, Albanese era arrivata perfino a sostenere che "cani europei vengono addestrati per violentare prigioniere palestinesi e poi venduti a Israele". L'ennesima fake news e l'ennesimo rovescio della medaglia utile ad attribuire allo Stato ebraico nefandezze appartenute al nazismo.

Comunque, Albanese non ha perso occasione per andare all'attacco contro Sonja: "Cambia medicine". Un commento rivolto a una madre che si è vista trucidare la figlia dai fondamentalisti islamici e che qualifica molto bene chi lo ha pronunciato. Dopo l'offesa a Liliana Segre, l’attacco al sindaco di Reggio-Emilia, prosegue la lunga scia di indecenza firmata Albanese.