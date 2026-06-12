Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 12 giugno: tutti i segni

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Branko 12 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 9 giugno 2026.

Ariete

Un giorno efficace, ricco di promesse. Non si verificano le tensioni che si possono avere in altri momenti, le emozioni sono in armonia con le intenzioni. E questo, permette di dedicarvi al lavoro e agli affari senza conflitti. Avete già fatto e ottenuto tanto, tantissimo questa primavera, ma altre iniziative importanti possono essere avviate sotto la Luna nuova lunedì. Niente vi sfugge in amore siete come gli elefanti, voi ricordate tutto, ogni bacio dato o ricevuto, oppure negato.

Toro

"L'acqua di giugno rovina tutto", recita un antico adagio popolare, perché questo è il mese della maturazione finale delle messi e iniziale della mietitura, perciò la pioggia è dannosa. Ma la pioggia degli astri, della Luna che oggi cade sul vostro segno è un segnale benefico per gli affari e la riuscita professionale. Venere, prima di passare in Leone domani, aggiunge un tocco di buon umore per consolare chi ancora non avesse un amore accanto. Marte vi consola con la passione.

Gemelli

Non è facile e non è comodo intraprendere nuovi sentieri, ma vi conviene farlo in questo periodo protetto da ottime influenze astrali anche per gli affari. Mercurio, il vostro astro guida, però insegna: un piede avanti all'altro piede, con prudenza. Quando trattate affari non fate però troppo gli spiritosi, la gente ha già abbastanza problemi per conto suo. Sempre più vicina la fiamma di Venere in Leone, bisogna però vedere verso quale segno puntate. O chi punta voi.

Cancro

Che cosa desiderate di più? Fatevi avanti se volete conquistare in amore, Luna in Toro è vostra amica insieme a Marte, in aspetto meraviglioso con Venere già pronta per passare in Leone, domani. Non perdete una sola ora perché oggi le condizioni sono ideali per dare vita a un nuovo rapporto più passionale che romantico. Probabilmente ci sarà una notevole differenza di età tra i due innamorati. Anche nel mondo del lavoro, mettetevi in evidenza, se avete l'ambizione di diventare ricchi e famosi.

Leone

Guadagnerete molti soldi in giugno, tutta l'estate, non si capisce perché siete diventati ultimamente così parsimoniosi, dimenticate persino di fare un regalo al vostro amore. Luna stanca ma non impedisce di essere passionali e innamorati. Tuttavia, se c'è stata una mancanza di stimoli adesso non sarà più così, domani mattina avviene il primo ingresso di un pianeta nel vostro segno, il primo del 2026! Venere, regina delle stelle, sarà da voi domani mattina alle 10.

Vergine

Può darsi che gli amori sotto il segno dei Gemelli possano essere illusori, ma conta sapere che avete la possibilità di vivere comunque delle sensazioni, sentimenti, evasioni, passioni. Luna in Toro provoca in voi un forte impulso a evadere dalla routine quotidiana e andarsene da qualche parte, anche senza sapere bene il perché. Ma si può evadere con il pensiero, se non è possibile fisicamente. Ci sono delle noie nel lavoro, affari, che arrivano però dal passato.

Bilancia

Siete un marchio di garanzia di qualità, per chi vi assume nel lavoro, avrete altre possibilità di successo anche in giugno, nonostante alcuni impedimenti registrati e parecchi giorni di stress addosso. Intanto, domani la vostra prima stella, Venere, lascia la noiosa presenza in Cancro risplenderà nel segno del Leone. Luna è speciale per l'amore anche oggi, in Toro insieme a Marte, ma sarà utilissima soprattutto quando in Gemelli diventerà nuova, il 15. Vita nuova!

Scorpione

Non è un momento opportuno per discussioni con chi vi critica, rischiate di perdere la pazienza. Oggi siete disturbati anche nel fisico, causa Marte e Luna congiunti in Toro. Sforzatevi di usare tutto il vostro autocontrollo e di non perdere l'obiettività, allontanatevi dalle persone litigiose. Transito di disturbo anche per i giovani tra i 19 e i 30 - anni di Marte. Per quel che riguarda il guadagno non c'è bisogno di avere fretta, concentratevi piuttosto sull’amore - Venere cambia faccia domani.

Sagittario

La giornata sarà tanto più positiva quanto più saprete dominare l’irrequietezza, che raggiunge punte da record, quando avete qualche pianeta contro. Tenetevi pronti per la Luna nuova, in Gemelli, dove arriva domenica, ma nel frattempo le stelle vi riservano la più bella delle sorprese: Venere entra domani in Leone, precede Giove che inizia il transito nello stesso segno il 1 luglio. Giugno si conferma come un periodo di passaggio, di rinnovamento, collaborazioni e amori nuovi.

Capricorno

Guarda che Luna, guarda che mare! Calda, appassionata, fortunata. Mentre attendiamo il passaggio di Venere in Leone, domani mattina, possiamo già mettere l'accento sulla Luna nuova che nascerà in Gemelli, lunedì 15. Evento che porterà ottimismo nella vostra vita, nascerà nel punto del lavoro, affari, cambiamenti di sede o società, imprese bancarie. Attestati di ammirazione e simpatia, clamoroso per le persone sole un improvviso amore, eccitante al massimo.

Acquario

Luna in Toro, un richiamo verso la famiglia, i figli, i parenti. Ma c'è già un richiamo di Venere anche sull'amore, il matrimonio e legami di vecchia data in particolare. Domani infatti la luminosa stella entra in Leone, nel prossimo periodo richiamerà l'attenzione anche sulle collaborazioni professionali e associazioni in affari, ma il vostro settore del lavoro è sempre ottimamente protetto da Mercurio, sappiate sfruttare fino in fondo Luna nuova di lunedì 15.

Pesci

Nuova flessibilità mentale, questo il primo effetto della Luna in Toro, magnifica per una riunione di famiglia e con gli amici sotto il cielo azzurro di Mercurio, mentre Venere, guardata a vista ancora oggi da Giove, riesce in ogni momento, in qualsiasi posto, a creare l'atmosfera giusta per portare al trionfo l'amore. Avete bisogno di sensazioni nuove, pretendete più attenzione dal coniuge, che non ha ancora capito quanto siete cambiati negli ultimi mesi. Anche nel lavoro.