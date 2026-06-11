Pier Silvio Berlusconi, pauroso incidente in auto: "Illeso". Cosa è successo

11 giugno 2026 a

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Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera, l'ad di Mfe - MediaForEurope è rimasto coinvolto in un sinistro mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Secondo quanto si apprende, il top manager ne è uscito praticamente illeso. L'incidente si è verificato attorno alle 21.30. Berlusconi stava rientrando a casa, al volante della propria auto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Stava procedendo in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione. Il mezzo ha quindi invaso la carreggiata ed è finito nel senso di marcia opposto. L'impatto frontale ha provocato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura degli airbag.

Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione dell'auto, è uscito illeso dall'incidente. Sul posto i soccorritori lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari, accertando solo lievi ferite. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non determineranno quindi variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.