Dassilva assolto, la Procura farà appello. Il silenzio dei figli di Pierina

Rosa Scognamiglio 10 giugno 2026 a

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La Procura presenterà appello contro l’assoluzione in primo grado di Luois Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel condominio di via del Ciclamino a Rimini. Il ricorso verrà formalizzato dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni. In primo grado, la Corte d’Assise di Rimini, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, ha assolto l’imputato ex articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, la vecchia insufficienza di prove, per non aver commesso. “Ha vinto la giustizia”, sono state le prime parole del 36enne dopo il verdetto. Nella notte è stato scarcerato e accompagnato a casa, dove ad attenderlo c’era sua moglie Valeria Bartolini. “Era un risultato che abbiamo cercato fin dall’inizio. Abbiamo portato degli elementi molto importanti alla Corte e apprezziamo il fatto che abbiano accolto le nostre tesi difensive”, ha dichiarato Riario Fabbri, uno dei due legali di Dassilva. “C’è grande gioia, però sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento. - ha aggiunto - Lo sappiamo, ma oggi finalmente riusciamo a ridare dignità al nostro assistito”.

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Le reazioni

Se da un lato la moglie e i difensori dell’imputato hanno gioito per l’assoluzione, dall’altro i figli di Pierina Paganelli si sono chiusi nel silenzio. “La sentenza della Corte d'Assise va ovviamente rispettata, seppur non condivisa in ragione delle risultanze, sia dell'indagine che del dibattimento. Attendiamo, ovviamente, il deposito delle motivazioni per meglio comprendere il ragionamento che vi è alla base”, hanno scritto in una nota gli avvocati Monica e Marco Lunedei, e Alfredo Andrea Scifo, che assistono i familiari della vittima. “Il giurista potrà poi ovviamente prendere posizione nei confronti della decisione attraverso lo strumento dell'impugnazione, l'unico previsto dalla legge. Al momento, come detto più volte, - prosegue il comunicato - confermiamo la stima e la fiducia nei confronti della Procura per il lavoro svolto, lavoro che ci ha sempre convinto non sulla base di un'apodittica convinzione o di un pregiudizio, ma sulla base di quanto abbiamo visto e sentito”. E infine, concludono i legali: “La decisione dovrà comunque, prima di raggiungere l'irrevocabilità, passare attraverso almeno un altro grado di merito ed uno di legittimità”.

Manuela Bianchi: “Ho sempre detto la verità”

Poche parole da parte di Manuela Bianchi, ex nuora di Pierina Paganelli, con la quale Dassilva aveva avuto una relazione extraconiugale. “La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità - ha detto la donna ai cronisti - Per questo motivo prendo atto, con rispetto, della decisione della Corte d'assise di Rimini. Resta in me la consapevolezza di aver sempre raccontato i fatti con sincerità e di non essermi mai sottratta alla verità, nonostante il dolore e le difficoltà di questi anni”. Bianchi è indagata per favoreggiamento nei confronti di Dassilva. Parte dell’impianto accusatorio si basa anche sulle dichiarazioni, che sono state oggetto di contestazione da parte della difesa.