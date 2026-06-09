Garlasco, spunta la deposizione sul mistero dell'impronta 33. “Faceva senso”, ecco la verità

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Ignazio Riccio 09 giugno 2026 a

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Una parete. Una macchia di sangue. Due o tre dita impresse sul muro, alla destra di chi scende le scale. È attorno a questo dettaglio - l'impronta catalogata col numero 33 - che ruota una delle domande più spinose del caso Garlasco: chi si stava allontanando dalla villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne uccisa? A “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, è andata in onda la deposizione di un carabiniere presente sul luogo del delitto. Un militare che su quell'impronta ci aveva lavorato, che l'aveva osservata, misurata, trattata con i reagenti. E che ora, a distanza di quasi vent'anni, ne descrive le caratteristiche con la precisione fredda di chi ricorda bene cosa vide: un'impronta diversa dalle altre, grande, “particolarmente estesa”, con un alone ai bordi che la rendeva inconfondibile. E in una posizione che, dice, “faceva senso”. Dove “faceva senso”, tiene a precisare lui stesso, significa: “era logico”.

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Il carabiniere ha spiegato che l'impronta 33 si distingueva nettamente dalle altre tracce repertate sulla scena. A differenza di alcune impronte prive di dettaglio papillare, questa presentava caratteristiche di particolare leggibilità: era “particolarmente stesa”, “grande”, e mostrava persino una sorta di alone, “una specie di macchia, addirittura una goccia con degli spizi”, nelle immediate vicinanze di una delle dita. Sul piano tecnico, il militare ha ricordato come il sangue reagisca ai reagenti chimici utilizzati in sede di sopralluogo, al pari di altre sostanze organiche: “Il sangue reagisce. Ho fatto un test con l'anidrina: se lascio l'impronta di sangue e la tratto con l'anidrina, può avere una reazione. Anche se rimangono scarti di albume d'uovo, lascio l'impronta, la tratto con l'anidrina, ho la stessa tipologia di reazione”. Ciò che ha suscitato maggiore interesse nel dibattito pubblico è la valutazione sulla posizione dell'impronta. Il carabiniere ha riferito che essa si trovava sulla parete di destra della scala, e che si intravedevano “due o tre dita della mano”. La posizione suggeriva, a giudizio degli investigatori, il gesto naturale di chi scende le scale appoggiandosi al muro. “Faceva senso - ha ripetuto il militare - perché io quando scendo le scale a destra, appoggio a destra in maniera naturale”. E ha chiarito il significato dell'espressione: “Se vuoi tradurre la mia frase, 'faceva senso' era 'era logico'. Era logico supporre che fosse la mano di una persona che si appoggia, che scende alle scale, e fosse una mano destra”. Gli inqurenti, ha aggiunto, tendevano a “ricercare quelli che sono i contatti prodotti da azioni naturali”: un approccio metodologico che porta a privilegiare le tracce coerenti con i movimenti spontanei di chi percorre uno spazio.

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La deposizione è tornata al centro del dibattito mediatico e giudiziario in un momento delicato. La giornalista Rita Cavallaro, commentando la testimonianza in diretta nel programma, ha sottolineato che gli investigatori “si sono concentrati in maniera assoluta” su quell'impronta, al punto che la stessa pm Muscio aveva chiesto in passato a Stasi se si fosse appoggiato al muro durante la discesa delle scale. “Questo perché avevano visto che qualcuno scendendo si fosse appoggiato e che quel contatto fosse recente, tanto più che l'alonatura era visibile già prima del rilascio”. È bene ricordare che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Nessuna sentenza è stata emessa. Andrea Sempio è indagato ma non condannato, e la presunzione di innocenza si applica pienamente. Le consulenze tecniche sono oggetto di acceso confronto tra accusa e difesa, e il quadro probatorio resta in corso di valutazione da parte della magistratura competente. L'impronta 33, comunque, continua a essere uno degli elementi più discussi di un caso che, a quasi vent'anni dal delitto, non ha ancora trovato una risposta definitiva davanti a un giudice.