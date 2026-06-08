San Lorenzo, il rapper pestato dal branco e quelle sviolinate sulla (finta) integrazione

08 giugno 2026 a

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Intervenuto per sedare una lite, punito dal branco a pugni e calci in faccia, anche quando era a terra. È quello che racconta in una storia su Instagram il rapper Ozymandias, il cui vero nome è Giovanni Fausto Meloni, che mostra i segni di quanto subito quella notte: ferite all'occhio, numerosi traumi al viso e il volto tumefatto. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo. "Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo – dice nel video il cantante, che aveva partecipato ad X Factor 2024 – non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza. Sono arrivati cinque ragazzi, c'era uno con la tuta blu, erano cinque ragazzi di colore, non ricordo niente altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona che era vicino a me e mi sono messo in mezzo per dividerli e mi hanno spaccato di botte, anche mentre ero per terra mi hanno iniziato a tirare i calci in testa".

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