Grazia a Minetti, la massaggiatrice Graciela: non so nulla di festini. Crolla l'ultimo teorema

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Valerio Castro 07 giugno 2026 a

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Il caso della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti è chiuso da giorni: l'istruttoria contenente gli accertamenti, condotti dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la correttezza dell'iter di concessione dell'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda, condannata a 3 anni e 11 mesi nei processi 'Ruby bis' 'Rimborsopoli' e graziata lo scorso 18 febbraio. Oggi, a scoppio ritardato a causa dei tempi delle comunicazioni diplomatiche, si scopre anche che la presunta supertestimone che era alla base dell'inchiesta de Il Fatto che ha fatto scoppiare il caso ha di fatto fornisce una versione opposta.

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La massaggiatrice uruguaiana Graciela Mabel De Los Santos, infatti, già nella seconda metà di maggio si era recata da un notaio per far redigere una dichiarazione giurata in Uruguay. Accompagnata da un suo avvocato, riporta il Corriere della sera, la donna ha fatto registrare un atto notarile con una sua dichiarazione giurata, che l’avvocato ha poi consegnato all’ambasciata italiana e che è arrivata a Milano il 3 giugno, quando ormai la Procura Generale già aveva concluso la propria istruttoria e comunicato le conclusioni con la nota che parlava di "notizie di stampa non rispondenti al vero".

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Ma cosa dice la massaggiatrice? Secondo quanto riportato "esordisce spiegando di volere fare chiarezza ed escludendo di sapere alcunché sul ruolo di Minetti in giri organizzati di prostituzione nel ranch di Cipriani", mentre nel resto della dichiarazione parla, recriminando, "delle dinamiche delle proprie interlocuzioni con il Fatto".