Marche, lo scoppio poi il crollo della palazzina: un morto e due feriti. Cosa è successo

Foto: Ansa

Luigi Frasca 06 giugno 2026 a

a

a

Un'esplosione, per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed estratto vivo dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Due i feriti soccorsi. I vigili del fuoco sono al lavoro con il nucleo Usar, droni, unità cinofile ed escavatori per le operazioni di ricerca. L'esplosione si è verificata poco dopo le 5 di questa mattina. Tra le macerie stanno lavorando i vigili del fuoco alla ricerca di altre persone presenti a quell'ora nell'edificio.

L'esplosione ha completamente distrutto la palazzina e mandato in frantumi le vetrate degli edifici e dei negozi nel raggio di alcune centinaia di metri. Un edificio attiguo a quello crollato è oggetto di verifiche. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri alla ricerca di eventuali dispersi: alcuni testimoni hanno riferito che potrebbe trattarsi di una donna. Anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimo Ciarpella, sta seguendo le operazioni di soccorso. Da quanto si è appreso, i due feriti sono in ospedale: il più grave è stato trasferito in eliambulanza a Torrette e l'altro a Fermo.

«Questa mattina all'alba una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Trentino - scrive in una nota il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella. - Purtroppo c'è una vittima e sono in corso le ricerche di una persona che al momento risulta dispersa. Tre feriti sono stati estratti dalle macerie e trasportati agli ospedali di Torrette e Fermo. Ringrazio i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, tutte le forze dell'ordine, la nostra Polizia locale e le autorità che stanno lavorando senza sosta dalle 5 di questa mattina. È un giorno terribile per la nostra città».