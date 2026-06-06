Decreto carburanti, taglio delle accise prorogato al 3 luglio: ecco gli sconti

06 giugno 2026 a

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che proroga il taglio della accise sui carburanti. Lo sconto scatta "a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026". A copertura delle minori entrate, in quota parte, vengono individuati 149,4 milioni di euro dal maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026 dell'extragettito Iva.

Nel testo ci sono novità rispetto a quello in scadenza. Il nuovo decreto del Mef conferma a 5 centesimo lo sconto sulla benzina, mentre dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel.

Nel decreto per il taglio delle accise sui carburanti “c'è quello che era previsto: cioè che si utilizzassero le risorse per continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro", dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela per ridurre per quanto possibile l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sull'impresa e l'impatto ovviamente sull'inflazione generale", afferma a margine del convegno dal titolo 'People - La nostra promessa di futuro' a Rapallo.