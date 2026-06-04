Famiglia nel bosco, inchiesta archiviata. Nordio: "Nessun illecito disciplinare da magistrati"

04 giugno 2026 a

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All'esito dell'inchiesta sulla famiglia nel bosco disposta dal Ministro della giustizia "non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, disponendo l'archiviazione dell'inchiesta. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione", precisa la nota.

Recentemente, il Tribunale dei minori dell'Aquila aveva sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion, disponendo l'allontanamento dei 3 figli. "Un giorno parlerò della vicenda, sicuramente lo farò. Ma ora non sono in grado di farlo. I miei figli vogliono tornare a casa - aveva detto la donna nei giorni scorsi a Domenica In- Io sono cresciuta in una bellissima e numerosissima famiglia. Ho sempre voluto che anche i miei figli vivessero in una famiglia amorevole. Mia madre ha avuto 6 figlie, ho capito che era una super donna. La mia famiglia è sempre stata molto unita"