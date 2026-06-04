Camera, via libera alla lege delega sul nucleare. Ora passa al Senato

04 giugno 2026 a

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Via libera della Camera alla delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile con 155 voti a favore, 86 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento passerà dunque all'esame del Senato. Il provvedimento, conferisce al governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti.

La delega deve prevedere un programma nazionale finalizzato a più obiettivi, fra cui lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione. Questo comprende strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione, ma anche disposizioni di adeguamento alla disciplina dell'Ue e degli accordi internazionali in materia. E molto altro ancora.

La produzione di energia nucleare in Italia, inaugurata nella prima meta' degli anni '60 del secolo scorso, si e' fermata sul finire degli anni '80, a seguito del referendum promosso dopo l'incidente avvenuto il 26 aprile 1986 alla centrale di Chernobyl.