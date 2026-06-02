Mattarella: "La Repubblica compie 80 anni. L'Italia in prima fila per il ripristino delle regole internazionali"

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Angela Bruni 02 giugno 2026 a

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"L'Italia, con l'Europa, è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, per uscire da una fase di permanente conflittualità, nell'edificazione di una nuova effettiva sicurezza per tutti i popoli". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica. Mattarella ha quindi reso omaggio alla tomba Milite ignoto all'Altare della Patria, a Roma, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e del ministro della Difesa Crosetto. "Le Forze Armate italiane, pilastro della Repubblica e presidio dei principi alla base della pacifica convivenza tra i popoli, sono chiamate a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo", ha affermato il Capo dello Stato. "È con questi sentimenti, nel ricordo di quanti hanno fatto sacrificio della vita per l'indipendenza e la libertà della Patria, che insieme a tutto il popolo italiano stringo idealmente in un affettuoso abbraccio i militari di ogni ordine e grado, rinnovando loro la gratitudine per l'impegno profuso, con l'augurio più fervido. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica".

"Sono trascorsi ottant'anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarersi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per iniziare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano", ha affermato il presidente Mattarella. "Nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, restituendo alla nazione onore e libertà". A breve sui Fori Imperiali la tradizionale sfilata delle Forze Armate a cui assisteranno il presidente della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato e i maggiori esponenti del governo e delle istituzioni. Nel centro storico di Roma migliaia di persone, tantissimi i turisti, in attesa dell'evento.