Braccianti bruciati nel pulmino, il superstite: "È stata la mafia pakistana"

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Luigi Frasca 02 giugno 2026 a

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Quattro braccianti migranti sono stati uccisi bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Per l'omicidio la Procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, accusati di omicidio plurimo aggravato. Le vittime sarebbero stati tutti impiegati come lavoratori agricoli nella zona della Sibaritide. Il minivan sul quale viaggiavano è stato trovato completamente avvolto dalle fiamme nei pressi di un distributore lungo la statale 106. Solo dopo lo spegnimento dell'incendio i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno i corpi carbonizzati dei quattro uomini. Un quinto bracciante, afghano, è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino e fuggendo dal mezzo in fiamme. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero già consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'agguato. Secondo quanto emerso, due uomini avrebbero bloccato dall'esterno le portiere del veicolo, versando poi liquido infiammabile dal portellone posteriore prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente. Il sopravvissuto avrebbe raccontato agli inquirenti che i due fermati avrebbero preteso denaro per il trasporto dei lavoratori e, al rifiuto, avrebbero incendiato il mezzo. Nella sua testimonianza emergerebbe anche un contesto di forte sfruttamento, segnato da minacce, violenze e mancati pagamenti nei confronti dei braccianti impiegati nelle campagne della zona tra Apollinara e Villapiana. Gli investigatori stanno ora approfondendo il movente del delitto, che potrebbe essere legato a contrasti interni tra gruppi di lavoratori migranti oppure a dinamiche riconducibili al caporalato e allo sfruttamento lavorativo.

"Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo'', ha detto il sopravvissuo al Tgr Calabria. "Ho pensato di morire" ha detto confermando che tre vittime erano afghane e che i due fermati accusati di omicidio volontario erano coloro che volevano dei soldi per il trasporto, che le vittime non volevano dare. A quel punto, ha raccontato, i due hanno gettato prima la benzina nell'abitacolo e poi un accendino, bruciando vivi i quattro migranti. Lui è riuscito a fuggire rompendo un finestrino e nel video si vede con le braccia fasciate per le ustioni. L'uomo ha anche detto che i cittadini pakistani minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farlo lavorare e che non li pagavano: "I soldi non ce li davano, da mangiare sì, la casa sì ma i soldi no" ha raccontato aggiungendo che c'è una "grande mafia del Pakistan".